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Общество

Проекты по благоустройству озера Светлояр предложили включить в стратегию развития региона на стратсессии в Воскресенском районе

02 августа 2023 12:12  [84] Общество
Фото: газета “Воскресенская жизнь“

Фото: газета “Воскресенская жизнь“

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в Воскресенском муниципальном округе.

"Воскресенский округ обладает большим потенциалом развития, связанным с целым рядом направлений - прежде всего, с туризмом. Озеро Светлояр - природная и духовная жемчужина нашей земли, привлекающая паломников и туристов. Это благоприятно сказывается на развитии не только самого округа, но и прилегающих районов. Приятно, что жители любят свою малую родину и активно участвуют в выработке планов, которые должны заложить почву для развития этого края", - отметил Глеб Никитин.

Участие в территориальной стратсессии приняли почти 70 человек: представители администрации округа, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители. Работа шла по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов рассказал об итогах реализации стратегии развития округа за последние годы.

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" на территории округа построено 2,4 км дорог регионального значения, отремонтировано 8,7 км дорог местного значения и 105,9 км дорог регионального значения.

Благодаря участию в региональных программах проведена замена 44,1 км водопроводных сетей, реконструирован хозяйственно-питьевой водопровод в селе Воздвиженское и поселке Руя, что во многом улучшило качество услуги водоснабжения.

Наиболее важным и перспективным направлением, реализуемым на территории округа, является газификация. Большая работа была проведена по подготовке проектной документации для газификации жилого сектора. За пять лет газифицировано 689 домовладений в четырех населенных пунктах.

Воскресенский муниципальный округ ежегодно участвует в реализации программы инициативного бюджетирования "Вам решать!", за время работы программы  97 проектов успешно реализовано. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" обустроены набережная, парк Победы и 42 дворовые территории в р.п. Воскресенское.

Благодаря участию в нацпроекте "Образование" в трех школах округа внедрена целевая модель – центры цифровой образовательной среды. В рамках программы "Успех каждого ребенка" создан центр "Школа полного дня".

"В Воскресенском округе нужны новые пространства для организации досуга молодежи. Еще я предложила создать на нашей территории центр психологической поддержки семей, в том числе молодых. Это очень важная и актуальная тема сегодня", - сказала педагог-психолог Ксения Волкова.

"Мои инициативы связаны с той сферой, в которой я работаю, – туризм и экология. Сегодня мы совместно с органами местного самоуправления разрабатываем проект по благоустройству озера Светлояр. Важным вопросом при большом наплыве туристов становится организация санитарных зон с общественными туалетами. Также необходимо появление благоустроенных мест отдыха и стоянок на реке Ветлуга, где туристов становится с каждым годом все больше", - предложила директор природного парка "Воскресенское Поветлужье" Дарья Волкова. 

"Участники сессии в Воскресенском округе продемонстрировали большую заинтересованность в развитии территории. Сегодня было много конкретных проработанных предложений по теме туризма. Этому есть объяснение - в других округах эта тема пока неизведанная, к ней только присматриваются. А здесь, благодаря озеру Светлояр, тема туризма знакома и развивается давно и успешно. Но идеи и предложения  о дальнейших перспективах отрасли не иссякают.  Мне нравится комплексный подход экспертов к проработке тем. Корректировка, дополнения к существующей стратегии необходимы. Нужно разрабатывать новые смыслы, которые в дальнейшем будут учтены в обновленной стратегии развития области", - отметил депутат Государственной Думы  РФ Артем Кавинов.

Ранее более 50 жителей Спасского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского района и Выксунского городского округа.

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Теги:
Воскресенский район Стратегия развития
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