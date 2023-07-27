Более 50 жителей Спасского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: газета "Сельские зори"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Спасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Нельзя планировать развитие любой территории без учета позиции людей, тех, кто здесь живет и работает. За последние годы в Спасском округе удалось сделать немало в рамках национальных проектов и региональных инициатив. Заложена основа для дальнейшего движения. Важно повысить комфортность проживания, создать дополнительные возможности для реализации новых проектов. В этой работе необходимо учитывать мнения экспертов. Туризм, сельское хозяйство, социальная сфера - везде есть потенциал роста", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В стратсессии приняли участие более 50 представителей актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций округа.

За пять лет реализации Стратегии развития в Спасском районе было отремонтировано 53,3 км дорог местного значения и 98,3 км – регионального, построено 8,23 км газопровода, отремонтированы три школы, три детских сада, три сельских учреждения культуры, построены четыре модульных ФАПа, капитально отремонтирована Базловская врачебная амбулатория, приобретено 14 автомобилей для Спасской центральной районной больницы. Реализовано 46 проектов в рамках программы "Вам решать!".

Работа стратсессии была разделена на три секции: "Пространство", "Человек" и "Экономика".

В рамках секции "Пространство" были представлены предложения по привлечению кадров и созданию в селе Вазьянка логистического центра для приема сельхозпродукции от фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств из Спасского, Воротынского, Лысковского округов для дальнейшего сбыта.

Представители секции "Экономика" предложили создать экопункт приёма отходов, построить этнографический комплекс вблизи озера Елань и организовать туристические туры в поселок Красные Мары.

В рамках секции "Человек" озвучены идеи по созданию детского лагеря на базе школы в Новом Усаде, открытию центра дополнительного образования для детей дошкольного возраста.

Также участники всех секций говорили о модернизации дорожной и транспортной инфраструктуры, необходимости строительства ФОКа и расширении гостиничного бизнеса.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района и Выксунского городского округа.