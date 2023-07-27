Проекты развития сельских территорий обсудили на стратсессии в городском округе Кулебаки Общество

Фото: Оксана Жбанова

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Кулебаках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кулебаки – один из важнейших промышленных центров региона, где за последние годы было реализовано несколько знаковых инвестиционных проектов в производственной сфере. Важно, чтобы открытие новых производственных площадок сочеталось с развитием в социальной сфере, благоустройстве. Округ должен быть комфортным для жизни. Необходимо вместе с жителями определить приоритеты, выделить то, что необходимо сделать в первую очередь. Внимание людей позволяет правильно расставить акценты", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии развития в городском округе было отремонтировано восемь медицинских учреждений, пять школ и семь детских садов. Создано более 2 тысяч мест дополнительного образования. Благоустроено шесть общественных пространств и 60 дворовых территорий, ликвидировано 280 свалок. В микрорайоне Северный построены канализация, водо-, газо- и электроснабжение.

Обсуждение обновленной Стратегии проходило по направлением "Пространство", "Экономика" и "Человек".

Так, в рамках секции "Пространство" было предложено реконструировать стадион и детскую и спортивную школу.

Представители секции "Экономика" презентовали идеи по развитию сельских территорий. Например, привлечь инвесторов для реализации проектов на землях, которые используются не по назначению. Также эти участки необходимо обеспечить инфраструктурой.

В рамках направления "Человек" высказана идеи об открытии в Кулебаках филиала высшего учебного заведения, что позволит сохранить в городском округе выпускников школ.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района, Выксунского городского округа, Спасского района и Воскресенского района.