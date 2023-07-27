Более 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто на стратсессии в Сарове Общество

Фото: Артемий Глазков

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Саров – один из символов Нижегородской области. Это один из важнейших научных центров, который постоянно развивается и движется вперед. За последние годы по инициативе президента России был создан Национальный центр физики и математики, открыт филиал МГУ, образован "Кванториум" на базе технопарка "Саров", а сама территория технопарка недавно была существенно расширена. Город стал частью кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", что позволяет проводить работу по возрождению культурных и духовных святынь. Главное богатство округа – очень активные жители. Горожане всегда внимательно следят за текущими событиями, высказывают свои мнения. Необходимо учесть их при определении дальнейших планов развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В стратсессии приняли участие более 50 сотрудников Российского федерального ядерного центра, Научного центра физики и математики, молодых специалистов, волонтеров, предпринимателей, педагогов, медицинских работников.

За пять лет реализации Стратегии развития в городском округе Саров было капитально отремонтировано шесть медицинских учреждений, 12 школ и 15 детских садов. Благоустроено пять общественных пространств и 17 дворовых территорий, а городской парк дополнился набережной. Реконструирован комплекс механического обезвоживания осадков сточных вод, ликвидировано 15 несанкционированных свалок.

Стратегическая сессия прошла по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство". Также была организована рабочая группа, которая обсуждала перспективы развития закрытых административно- территориальных образований (ЗАТО).

Депутат Госдумы, член общественного совета Росатома Вячеслав Фетисов, принявший участие в мероприятии, отметил необходимости продвижения брендов ЗАТО и повышения престижа науки.

Молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ Анастасия Иванова предложила создать грантовую программу для строительства жилья для молодых специалистов.

Также был представлен проект создания на территории ЗАТО кафедры, готовящей медицинских работников. Сейчас большинство врачей работают в Сарове вахтовым методом.

Всего на стратсессии в Сарове было сформулировано более 60 инициатив. Участники представили идеи по строительству интерактивного музея и военно-патриотического парка, а также формированию сети велодорожек.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района, Выксунского городского округа, Спасского района, Воскресенского района и городского округа Кулебаки.