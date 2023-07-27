Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Кинопоказы под открытым небом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2023 18:50  [48] Дожди и грозы прогнозируют в Нижегородской области 2 и 3 августа
02 августа 2023 18:36  [71] Книги Захара Прилепина включили в список литературы для школьников
02 августа 2023 18:24  [76] Почти 40 жителей Гагинского района переехали из ветхого фонда в новое жилье
02 августа 2023 18:13  [90] Завкафедрой нижегородской сельскохозяйственной академии Вере Титовой присвоено звание "Заслуженный деятель науки РФ"
02 августа 2023 17:56  [108] Ремонт пешеходных дорожек завершился на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде
02 августа 2023 17:38  [89] Более 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто на стратсессии в Сарове
02 августа 2023 17:12  [119] Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих направлений для отдыха россиян
02 августа 2023 16:42  [115] Нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске
02 августа 2023 16:24  [125] Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе
02 августа 2023 16:11  [136] Два суперлуния и метеорный поток Персеиды смогут наблюдать нижегородцы в августе
Общество

Более 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто на стратсессии в Сарове

02 августа 2023 17:38  [89] Общество

Фото: Артемий Глазков

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Саров – один из символов Нижегородской области. Это один из важнейших научных центров, который постоянно развивается и движется вперед. За последние годы по инициативе президента России был создан Национальный центр физики и математики, открыт филиал МГУ, образован "Кванториум" на базе технопарка "Саров", а сама территория технопарка недавно была существенно расширена. Город стал частью кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", что позволяет проводить работу по возрождению культурных и духовных святынь. Главное богатство округа – очень активные жители. Горожане всегда внимательно следят за текущими событиями, высказывают свои мнения. Необходимо учесть их при определении дальнейших планов развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В стратсессии приняли участие более 50 сотрудников Российского федерального ядерного центра, Научного центра физики и математики, молодых специалистов, волонтеров, предпринимателей, педагогов, медицинских работников.

За пять лет реализации Стратегии развития в городском округе Саров было капитально отремонтировано шесть медицинских учреждений, 12 школ и 15 детских садов. Благоустроено пять общественных пространств и 17 дворовых территорий, а городской парк дополнился набережной. Реконструирован комплекс механического обезвоживания осадков сточных вод, ликвидировано 15 несанкционированных свалок.

Стратегическая сессия прошла по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство". Также была организована рабочая группа, которая обсуждала перспективы развития закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Депутат Госдумы, член общественного совета Росатома Вячеслав Фетисов, принявший участие в мероприятии, отметил необходимости продвижения брендов ЗАТО и повышения престижа науки.

Молодой специалист РФЯЦ-ВНИИЭФ Анастасия Иванова предложила создать грантовую программу для строительства жилья для молодых специалистов.

Также был представлен проект создания на территории ЗАТО кафедры, готовящей медицинских работников. Сейчас большинство врачей работают в Сарове вахтовым методом.

Всего на стратсессии в Сарове было сформулировано более 60 инициатив. Участники представили идеи по строительству интерактивного музея и военно-патриотического парка, а также формированию сети велодорожек.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского районаВыксунского городского округаСпасского районаВоскресенского района и городского округа Кулебаки.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Саров Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph