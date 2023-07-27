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Общество

Благоустройство и инвестиционную привлекательность территории обсудили эксперты ходе стратсессии в Вознесенском районе

03 августа 2023 14:56  [36] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в Вознесенском районе.

"Вознесенский муниципальный округ обладает целым рядом возможностей для дальнейшего развития. Это связано с туризмом, сельским хозяйством, инвестиционной политикой. Ведется работа по созданию комфортных условий для жизни, есть перспективы для дальнейших решений в этом направлении. Важно, чтобы планы развития опирались на позицию жителей и экспертов, были реалистичными",  - отметил Глеб Никитин.

Участниками стратсессии стали 55 человек: жители поселений округа, представители общественных организаций, предприятий, бизнес-сообщества, жилищно-коммунальной сферы, образования, культуры, спорта.

Глава МСУ Иван Мартынов представил итоги социально-экономического развития округа за пять лет. С 2018 года отремонтировано более 100 км дорог. Газифицировано 13 населенных пунктов, догазифицировано 106 домовладений. Капитально отремонтировано семь школ и четыре детских сада. По программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено три общественных пространства и восемь дворовых территорий. Благодаря нацпроекту "Экология" ликвидировано четыре несанкционированных свалки. 

Директор Новосельской школы Дмитрий Колбнев, участник стартсессии,  обозначил необходимость благоустройства  центрального пруда.

"Пруд находится в заброшенном состоянии, требуется расчистка. Хотелось бы, чтобы здесь появились пляж и лодочная станция, а пространство стало полноценным местом отдыха горожан", - сказал он.

Директор Вознесенского детского оздоровительно-образовательного центра Евгений Назаркин предложил улучшить сопровождение инвесторов, которые приходят в округ, разработать и принять комплекс мер, которые позволят обеспечить инфраструктурой привлекательные инвестплощадки.

Итоги стратсессии подвела депутат Государственной думы Наталья Назарова.

"Сегодня было озвучено немало интересных инициатив. Важно понимать, что пока это не проекты, а проектные идеи. Чтобы они были учтены в обновленной стратегии развития Нижегородской области, нужно не останавливаться и довести их до ума. Заинтересованность и компетентность вознесенских экспертов, уверена, позволит воплотить инициативы в жизнь", –сказала Наталья Назарова.

Ранее территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Сарове.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского районаВыксунского городского округаСпасского районаВоскресенского района и городского округа Кулебаки

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Теги:
Вознесенский район Стратегия развития
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