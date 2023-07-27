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Общество

Инвестиционную и туристическую привлекательность округа обсудили эксперты на стратсессии в Семеновском районе

04 августа 2023 09:27  [103] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты Семеновского района в ходе стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области обсудили инвестиционную и туристическую привлекательность округа.

"Семенов – один из ключевых центров севера региона. Его история тесно связана с развитием художественных промыслов. Город и округ привлекают много туристов, которые хотят ближе познакомиться с традициями русской культуры. При этом в Семенове проделана большая работа по формированию комфортной среды для жизни. Важно, чтобы позитивные перемены продолжались, а все планы развития формировались в соответствии с запросом жителей", - отметил глава региона Глеб Никитин.

В обсуждении приняли участие 45 жителей округа: представители общественных организаций, предприятий, бизнес-сообщества, жилищно-коммунальной сферы, образования, культуры, спорта.

Глава МСУ Александр Песков рассказал об итогах первой пятилетки реализации Стратегии в округе. За это время капитально отремонтированы 13 школ, 7 детских садов, а также детский лагерь "Колос". По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 8 общественных пространств и 46 дворовых территорий. Отремонтировано 187 километров дорог регионального и местного значений. Газифицированы 14 населенных пунктов. В рамках нацпроекта "Экология" ликвидированы 16 несанкционированных свалок, а также построены очистные сооружения в рабочем поселке Сухобезводное и селе Ильино-Заборское.

Инициативы секции "Человек" представил директор Семёновского индустриально-художественного техникума Игорь Напылов. Он предложил проект создания современного реабилитационного центра, где будут восстанавливаться в том числе участники СВО. 

Секцию "Экономика" представляла предприниматель Алёна Шаповалова. Она выступила с предложением выравнивания льгот для бизнесменов независимо от их возраста.

Подводя итоги сессии, депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов подчеркнул, что интерактивные опросы показывают: ожидания людей от первых пяти лет реализации Стратегии оправдались.

"Поэтому мы видим такой интерес на всех стратсессиях во всех муниципалитетах. Ещё хочется отметить, что за пять лет выросло качество инициатив. Они стали более проработанными, превалирует комплексный подход", – сказал  Артём Кавинов.

Ранее благоустройство и инвестиционную привлекательность территории обсудили эксперты ходе стратсессии в Вознесенском районе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского районаВыксунского городского округаСпасского районаВоскресенского района, Сарова и городского округа Кулебаки

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Теги:
Семеновский городской округ Стратегия развития
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