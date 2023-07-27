Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2023 13:48  [21] Реверсивное движение введут на М-7 возле деревни Ветчак с 7 по 11 августа
04 августа 2023 13:37  [44] Нижегородцы получают первые подарки в рамках акции "Собери ребенка в школу"
04 августа 2023 13:32  [51] Андрей Тарасов провел стратсессию по развитию Нижегородского района
04 августа 2023 13:14  [61] Вознаграждения за сообщения о пьяных водителях в мае-июне получили 18 нижегородцев
04 августа 2023 12:40  [95] Наталья Приписнова: наставник для молодых специалистов на АПЗ
04 августа 2023 12:22  [110] Татьяна Скоробогатова: "Люди, которые непосредственно живут на территории, знают, что важно именно для них в первую очередь"
04 августа 2023 12:05  [157] Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
04 августа 2023 11:56  [143] Автобусный маршрут А-90 в Нижнем Новгороде продолжает сохранять лидерство по количеству поездок
04 августа 2023 11:44  [137] Несколько туристических поездов из Нижнего Новгорода будут запущены осенью
04 августа 2023 11:38  [127] Карим Ибрагимов: "При выработке стратегических решений нужно объединять усилия специалистов, общественных деятелей, населения"
Общество

Андрей Тарасов провел стратсессию по развитию Нижегородского района

04 августа 2023 13:32  [51] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов вместе с депутатом Госдумы РФ Анатолием Лесуном провел стратегическую сессию по развитию Нижегородской области и Нижегородского района Нижнего Новгорода на ближайшие годы.

В Доме народного единства более 80 активных жителей города, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса, администрации, депутатов гордумы и общественников в рамках дискуссии обсудили свои предложения в Стратегию развития Нижегородской области.

В ходе работы сессии Андрей Тарасов внес свои предложения для обсуждения:

- строительство новой поликлиники в центре города. Существующая поликлиника №38 на улице Ильинской находится в неприспособленном для этих целей здании с маленькими кабинетами врачей, неудобными высокими ступенями. Ранее депутат подготовил предложения по земельному участку и проекту здания новой поликлиники, а также провел два совещания у профильного заместителя губернатора;

- с целью ускорения реконструкции стадиона "Водник" Андрей Тарасов предложил передать его из муниципальной собственности в областную;

- проведение реконструкции филиала Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова на улице Касьянова, 5/1.

"В 2019 году убедил руководство города снять с торгов и отдать детям эти муниципальные помещения в Верхних Печёрах площадью более 2 тыс. квадратных метров. Подготовлена проектно-сметная документация. При поддержке губернатора и главы города удалось включить данный объект уже в проект областной адресной инвестиционной программы на 2024-25 годы", - рассказал Андрей Тарасов.

- строительство новой школы на пересечении ул. Родионова-Фруктовой и пристроя к школе 103 в Верхних Печёрах;

- оперативно провести реконструкцию электросетей и трансформаторных подстанций, питающих жилые дома на Казанском шоссе (чётная сторона), где очень часто отключается электричество, а для этого необходимо ускорить процесс передачи этих электросетей от муниципалитета в Россети;

- выполнить работы на перекрёстке Казанского шоссе (у дома 18 на повороте в сторону ЖК "Университетский") по установке светофоров и отнесённого правого поворота (по аналогии поворотов к торговым центрам на "Фантастику" и "Ленту").

"Провёл совещание на этом перекрёстке с участием представителей городской администрации и получил подтверждение, что это очень актуально. Сейчас готовится проектно-сметная документация", - рассказал Андрей Тарасов.

"Предложил на период строительства метро убрать парковки на улице Алексеевской, чтобы было движение автомобилей по двум полосам в одну и другую сторону, потому что уже сейчас здесь в будни образуются заторы машин. Искренне благодарю всех участников за конструктивный подход и активность при обсуждении программы развития нашего города и области", - отметил депутат.

Все предложения Андрея Тарасова были поддержаны.

Ранее инвестиционную и туристическую привлекательность округа обсудили эксперты на стратсессии в Семеновском районе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского районаПильнинского районаВолодарского районаВыксунского городского округаСпасского районаВоскресенского районаСарова и городского округа Кулебаки.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Нижегородский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph