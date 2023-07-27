Андрей Тарасов провел стратсессию по развитию Нижегородского района Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов вместе с депутатом Госдумы РФ Анатолием Лесуном провел стратегическую сессию по развитию Нижегородской области и Нижегородского района Нижнего Новгорода на ближайшие годы.

В Доме народного единства более 80 активных жителей города, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса, администрации, депутатов гордумы и общественников в рамках дискуссии обсудили свои предложения в Стратегию развития Нижегородской области.

В ходе работы сессии Андрей Тарасов внес свои предложения для обсуждения:

- строительство новой поликлиники в центре города. Существующая поликлиника №38 на улице Ильинской находится в неприспособленном для этих целей здании с маленькими кабинетами врачей, неудобными высокими ступенями. Ранее депутат подготовил предложения по земельному участку и проекту здания новой поликлиники, а также провел два совещания у профильного заместителя губернатора;

- с целью ускорения реконструкции стадиона "Водник" Андрей Тарасов предложил передать его из муниципальной собственности в областную;

- проведение реконструкции филиала Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова на улице Касьянова, 5/1.

"В 2019 году убедил руководство города снять с торгов и отдать детям эти муниципальные помещения в Верхних Печёрах площадью более 2 тыс. квадратных метров. Подготовлена проектно-сметная документация. При поддержке губернатора и главы города удалось включить данный объект уже в проект областной адресной инвестиционной программы на 2024-25 годы", - рассказал Андрей Тарасов.

- строительство новой школы на пересечении ул. Родионова-Фруктовой и пристроя к школе 103 в Верхних Печёрах;

- оперативно провести реконструкцию электросетей и трансформаторных подстанций, питающих жилые дома на Казанском шоссе (чётная сторона), где очень часто отключается электричество, а для этого необходимо ускорить процесс передачи этих электросетей от муниципалитета в Россети;

- выполнить работы на перекрёстке Казанского шоссе (у дома 18 на повороте в сторону ЖК "Университетский") по установке светофоров и отнесённого правого поворота (по аналогии поворотов к торговым центрам на "Фантастику" и "Ленту").

"Провёл совещание на этом перекрёстке с участием представителей городской администрации и получил подтверждение, что это очень актуально. Сейчас готовится проектно-сметная документация", - рассказал Андрей Тарасов.

"Предложил на период строительства метро убрать парковки на улице Алексеевской, чтобы было движение автомобилей по двум полосам в одну и другую сторону, потому что уже сейчас здесь в будни образуются заторы машин. Искренне благодарю всех участников за конструктивный подход и активность при обсуждении программы развития нашего города и области", - отметил депутат.

Все предложения Андрея Тарасова были поддержаны.

Ранее инвестиционную и туристическую привлекательность округа обсудили эксперты на стратсессии в Семеновском районе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района, Сосновского района, Пильнинского района, Володарского района, Выксунского городского округа, Спасского района, Воскресенского района, Сарова и городского округа Кулебаки.